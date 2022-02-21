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Маск восстановит интернет в пострадавшем от стихий Королевстве Тонга

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Понедельник 21 февраля 2022 12:50
Маск восстановит интернет в пострадавшем от стихий Королевстве Тонга Фото: предприниматель Илон Маск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Королевство Тонга серьезно пострадало вследствие извержения вулкана еще 15 января. Предприниматель Илон Маск поможет государству возобновить интернет, а также предоставил 50 терминалов спутниковой связи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Компания SpaceX организовала работы по восстановлению доступа к интернету, а также предоставила Тонга 50 терминалов спутниковой связи.

Сегодня в государстве, вследствие стихии, используются все средства для поддержки связи, речь идет о портативных рациях или даже моторных лодках.

SpaceX работает с правительством касаемо установки оборудования, эксплуатацию которого начнут уже на этой неделе.

Извержение вулкана 15 января

Извержение вызвало волны разной высоты, которые были заметны по всему тихоокеанскому побережью. Впрочем, Тонга пострадало больше всех. Так же важно и то, что государство осталось полностью без интернета из-за повреждения 80-километрвого участка кабеля. Во время стихии улицы столицы Тонга были покрыты пеплом и грязью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что иную компанию Маска Neuralink недавно обвинили в жестоком обращении с животными. Якобы из-за экспериментов были усыплены или же убиты 23 обезьяны. Через некоторое время компания все же ответила и заявила о приверженности защиты подопытных.

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Илон Маск
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