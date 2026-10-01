Маск войдет в структуру Пентагона и будет изучать будущие способы ведения войны, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании командования по автономной войне, в руководство которой пойдет миллиардер Илон Маск. Помимо этого, он пересматривает подход к закупкам, испытаниям, развертыванию дронов и других передовых технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
"(Командованию автономной войны (AutoWarCom) будет поручено закупить новые дроны и робототехнику - ред.) в рамках самого быстрого перехода в мирное время в современной военной истории", - заявил Хегсет в свой речи на базе морской пехоты США в Квантико, штат Вирджиния.
По его словам, это командование должно начать функционировать в октябре 2027 года. Более того, он сказал, что поручил предпринимателям Илону Маску и Палмеру Лаки, а также бывшему спикеру Палаты представителей Ньюту Гингричу - изучить будущие войны,
WSJ пишет, что данная работа, которая получила название "Проект Меридиан", будет возглавляется Пентагоном и направлена на поиск новых идей о том, как будут воевать будущие поколения. Результаты должны быть представлены через 120 дней.
В команду по созданию систем автономного боя Хегсет первоначально привлекает Оуэна Уэста, бывшего морского пехотинца, помощника министра обороны и трейдера Goldman Sachs, а также Макса Страсайзера, летчика-испытателя из подразделения SEAL ВМС США, который занимался разработкой роботизированных систем для боевых действий.
В конечном итоге командующий станет четырехзвездным военачальником, имя которого еще не назначено.
Первоочередной задачей является скорейшее создание в США цепочки поставок недорогих беспилотных систем, чтобы США могли адаптироваться к ситуации войны так же быстро, как Украина, сказал Уэст в интервью The Wall Street Journal.
"Как только мы направим значительные бюджетные средства на изменение доктрины, мы превзойдём весь мир. А благодаря внедрению ИИ мы окажемся впереди всего мира, потому что мы являемся лидерами в области ИИ", - резюмировал он.
Что еще важно знать
Напомним, недавно Илон Маск высказал прогноз касаемо развития искусственного интеллекта и его влияния на мир. Он считает, что ИИ превзойдет человечество через 5 лет.
Также мы писали, что в августе президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона маска орденом Свободы.