Маск войдет в структуру Пентагона и будет изучать будущие способы ведения войны, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании командования по автономной войне, в руководство которой пойдет миллиардер Илон Маск. Помимо этого, он пересматривает подход к закупкам, испытаниям, развертыванию дронов и других передовых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

"(Командованию автономной войны (AutoWarCom) будет поручено закупить новые дроны и робототехнику - ред.) в рамках самого быстрого перехода в мирное время в современной военной истории", - заявил Хегсет в свой речи на базе морской пехоты США в Квантико, штат Вирджиния.

По его словам, это командование должно начать функционировать в октябре 2027 года. Более того, он сказал, что поручил предпринимателям Илону Маску и Палмеру Лаки, а также бывшему спикеру Палаты представителей Ньюту Гингричу - изучить будущие войны,

WSJ пишет, что данная работа, которая получила название "Проект Меридиан", будет возглавляется Пентагоном и направлена на поиск новых идей о том, как будут воевать будущие поколения. Результаты должны быть представлены через 120 дней.

В команду по созданию систем автономного боя Хегсет первоначально привлекает Оуэна Уэста, бывшего морского пехотинца, помощника министра обороны и трейдера Goldman Sachs, а также Макса Страсайзера, летчика-испытателя из подразделения SEAL ВМС США, который занимался разработкой роботизированных систем для боевых действий.

В конечном итоге командующий станет четырехзвездным военачальником, имя которого еще не назначено.

Первоочередной задачей является скорейшее создание в США цепочки поставок недорогих беспилотных систем, чтобы США могли адаптироваться к ситуации войны так же быстро, как Украина, сказал Уэст в интервью The Wall Street Journal.

"Как только мы направим значительные бюджетные средства на изменение доктрины, мы превзойдём весь мир. А благодаря внедрению ИИ мы окажемся впереди всего мира, потому что мы являемся лидерами в области ИИ", - резюмировал он.