Маск высмеял интервью Путина пропагандисту Карлсону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Илона Маска в Twitter .

Маск на своей странице опубликовал мем с кадрами из интервью и подписью, в которой Карлсон якобы спрашивает Путина, почему РФ вторглась в Украину. На поставленный вопрос диктатор РФ якобы начал искать "исторические параллели".

"Я к этому подхожу. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу...", - заявил Путин в шутливой реплике на картинке.

Интервью Путина Карлсону

Напомним, 9 февраля, в сети опубликовали интервью российского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону. В интервью российский диктатор отметился чередой скандальных заявлений, а также снова пытался оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

Центр стратегических коммуникаций опроверг фейковые заявления из интервью Путина, в частности о неонацизме, Ленине и Сталине, якобы создавших Украину, "гражданской войне" и т.д.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подобное интервью не могло не быть спецоперацией. Одним из самых скандальных заявлений Путина стало обвинение в адрес Польши, что она виновна в начале Второй мировой. Глава Кремля нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".

Детальнее о том, что рассказал Путин в интервью Карлсону - читайте в материале РБК-Украина.