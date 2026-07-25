"Это нереалистично": Маск высказался о выводе войск РФ из Украины
Миллиардер Илон Маск заявил, что вывод российских войск из оккупированных территорий Украины невозможен. Он считает, что к вопросу этой войны нужно подходить "прагматично".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Economist.
В ходе беседы Маск сказал, что уже около двух-трех лет линия фронта в Украине практически не меняется, и при этом гибнет очень много людей. Он считает, что нельзя допустить, чтобы подобная история продолжалась еще несколько лет.
В то же время миллиардер говорит, что сценарий вывода войск РФ из Украины нереалистичен, но искать путь выхода из войны нужно.
"Как мне кажется, многие здесь выдают желаемое за действительное, говоря: "Ну, Россия должна полностью вывести войска" и так далее. Но это нереалистично. Я действительно считаю, что необходимо какое-то, знаете, мирное соглашение. Нужно подходить к этому прагматично", - сказал Маск.
Он добавил, что его "смущают такие важные дипломаты", которые устраивают себе роскошные ужины в дорогих местах и рассуждают о выводе войск РФ, в то время как на передовой продолжают гибнуть люди.
"Но Россия не собирается выводить войска. Поэтому действительно необходимо прийти к какому-то общепринятому мирному соглашению, основанному на таком подходе", - резюмировал миллиардер.
Что еще известно
Напомним, в этом же интервью Маск рассказал, как армия РФ получила терминалы Starlink, которые потом использовала в войне против Украины.
По его словам, терминалы были заказаны через Украину, после чего их контрабандой переправляли на восток страны, где находятся российские войска. Далее враг использовал их на фронте, после чего Маск и Кабмин Украины создали "Белый список" терминалов, в результате чего российские остались без связи.
Отметим, что Маск принял решение об отключении россиянам спутниковой связи Starlink после того, как в конце января дрон с терминалом атаковал правительственный квартал Киева.