ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обиделся? Маск решил ограничить доступ к опросам в Twitter

Новина українською →
США, Вторник 20 декабря 2022 15:33
Обиделся? Маск решил ограничить доступ к опросам в Twitter Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Илон Маск заявил, что голосовать за важные изменения в политике соцсети Twitter смогут только владельцы платной подписки. Об этом он написал после того, как большинство пользователей в его голосовании проголосовали за то, чтобы он ушел с поста главы компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что один из пользователей в всоем комментарии предложил, чтобы только подписчики Blue имели право голоса на голосовании для изменений в политике Twitter.

"Мы внесем такие изменения", - ответил Маск.

Американский бизнесмен уже больше суток не комментирует результаты голосования, на котором пользователи поддержали идею, чтобы он ушел с поста главы Twitter. С тех пор он совершил около 10 твитов. Лишь однажды на предположение одного из пользователей, что голосованием могли манипулировать боты, он ответил: "Интересно".

Днем ранее он пообещал вынести на голосование все будущие решения по политике Twitter и предложил пользователям соцсети решить, стоит ли уйти в отставку с должности руководителя. 57,5% пользователей проголосовали за вариант "да", против - 42,4%. Всего в опросе принял участие 17 502 391 пользователь.

Голосование состоялось на фоне новых правил в Twitter, запретивших пользователям публиковать ссылки на соцсети, включая Facebook, Instagram и конкурента Twitter - Mastodon, что привело к блокированию ряда пользователей. Впрочем, впоследствии компания отозвала это решение.

Напомним, Илон Маск решил посоветоваться с пользователями, не оставить ли ему пост главы компании.

По результатам опроса, большинство респондентов проголосовали "за".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
Зеленский приехал в Бахмут
Зеленский приехал в Бахмут
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах