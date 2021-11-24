Маск продав акцій Tesla ще на більше 1 млрд доларів

Маск продав акцій на суму 1,05 млрд доларів після того, як використав опціон на покупку 2,15 млн акцій.

Зазначимо, Маск написав 6 листопада у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі платформи це схвалять. Більшість із них погодилися на продаж.

З тих пір він продав 9,2 млн акцій на суму 9,9 млрд доларів. У вівторок Маск продав 934 091 акцію, щоб виконати зобов’язання щодо податків, пов’язаних із використанням опціонів на акції.