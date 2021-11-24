RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Маск продав акцій Tesla ще на більше 1 млрд доларів

Автор: Анастасія Рокитна

Американський мільярдер Ілон Маск продав акцій Tesla ще на більше 1 млрд доларів. Він продав 934 091 акцію виробника електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Маск продав акцій на суму 1,05 млрд доларів після того, як використав опціон на покупку 2,15 млн акцій.

Зазначимо, Маск написав 6 листопада у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі платформи це схвалять. Більшість із них погодилися на продаж.

З тих пір він продав 9,2 млн акцій на суму 9,9 млрд доларів. У вівторок Маск продав 934 091 акцію, щоб виконати зобов’язання щодо податків, пов’язаних із використанням опціонів на акції.

Нагадаємо, в жовтні на тлі рекордної капіталізації Tesla Маск став найбагатшою людиною в історії - його статки оцінювалися в понад 270 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск