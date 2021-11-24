UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов

Автор: Анастасия Рокитна

Американский миллиардер Илон Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов. Он продал еще 934 091 акцию производителя электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Маск продал акций на сумму 1,05 млрд долларов после того, как использовал опцион на покупку 2,15 млн акций.

Отметим, Маск написал 6 ноября в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи платформы это одобрят. Большинство из них согласились на продажу.

С тех пор он продал 9,2 млн акций на сумму 9,9 млрд долларов. Во вторник Маск продал 934 091 акцию, чтобы выполнить обязательства по налогам, связанным с использованием опционов на акции.

Напомним, в октябре на фоне рекордной капитализации Tesla Маск стал самым богатым человеком в истории - его состояние оценивалось в более 270 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск