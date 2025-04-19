Маск приедет в Индию: Tesla может войти на рынок самой густонаселенной страны

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что в конце 2025 года посетит Индию. Анонс был сделан после вчерашнего разговора с индийским премьером Нарендрой Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Для меня было честью поговорить с премьер-министром Моди. Я с нетерпением жду визита в Индию в этому году!", - написал Маск в своей соцсети Х.

Миллиардер должен был посетить страну год назад, но в последнюю минуту отложил поездку, сославшись на неотложные проблемы в Tesla.

Bloomberg пишет, что анонс нового визита свидетельствует о потенциальном прогрессе в долгожданном выходе производителя электромобилей на рынок самой густонаселенной страны мира. Поездка в этом году станет для Маска поворотным моментом, поскольку его компании Tesla, Starlink и X сталкиваются с растущими проблемами как по всему миру, так и непосредственно в Индии.

Поскольку рынок автомобилей становится все более конкурентоспособным, Tesla срочно нуждается в новых рынках. В свою очередь Индия, с ее растущим средним классом и правительством, продвигающим чистую мобильность - является очевидной целью. Компания Маска давно хотела выйти на индийский рынок, но разногласия по поводу импортных пошлин и обязательств по местному производству затормозили прогресс.

В то же время миллиардер продвигает другие свои предприятия в Индии. В частности, компания Starlink недавно объявила о партнерства с Bharti Airtel и Reliance Jio. Партнерство может помочь обеспечить спутниковую широкополосную связь в недостаточно обслуживаемых сельских районах, что соответствует более широкой программе индийского правительства по цифровому включению.

При этом, отношения Маска с индийскими властями остаются сложными. Соцсети X втянута в спор с индийским правительством по поводу модерации контента.