Маск приїде в Індію: Tesla може увійти на ринок найбільш густонаселеної країни

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що наприкінці 2025 року відвідає Індію. Анонс було зроблено після вчорашньої розмови з індійським прем'єром Нарендрою Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Для мене було честю поговорити з прем'єр-міністром Моді. Я з нетерпінням чекаю візиту до Індії цього року!", - написав Маск у своїй соцмережі Х.

Мільярдер мав відвідати країну рік тому, але в останню хвилину відклав поїздку, пославшись на невідкладні проблеми в Tesla.

Bloomberg пише, що анонс нового візиту свідчить про потенційний прогрес у довгоочікуваному виході виробника електромобілів на ринок найбільш густонаселеної країни світу. Цьогорічна поїздка стане для Маска поворотним моментом, оскільки його компанії Tesla, Starlink і X стикаються зі зростаючими проблемами як по всьому світу, так і безпосередньо в Індії.

Оскільки ринок автомобілів стає все більш конкурентоспроможним, Tesla терміново потребує нових ринків. Зі свого боку Індія, з її зростаючим середнім класом і урядом, що просуває чисту мобільність - є очевидною метою. Компанія Маска давно хотіла вийти на індійський ринок, але розбіжності щодо імпортних мит і зобов'язань з місцевого виробництва загальмували прогрес.

Водночас мільярдер просуває інші свої підприємства в Індії. Зокрема, компанія Starlink нещодавно оголосила про партнерство з Bharti Airtel і Reliance Jio. Партнерство може допомогти забезпечити супутниковий широкосмуговий зв'язок у недостатньо обслуговуваних сільських районах, що відповідає ширшій програмі індійського уряду з цифрового включення.

При цьому, відносини Маска з індійською владою залишаються складними. Соцмережа X втягнута в суперечку з індійським урядом з приводу модерації контенту.