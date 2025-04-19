Маск приїде в Індію: Tesla може увійти на ринок найбільш густонаселеної країни
Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що наприкінці 2025 року відвідає Індію. Анонс було зроблено після вчорашньої розмови з індійським прем'єром Нарендрою Моді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Для мене було честю поговорити з прем'єр-міністром Моді. Я з нетерпінням чекаю візиту до Індії цього року!", - написав Маск у своїй соцмережі Х.
Мільярдер мав відвідати країну рік тому, але в останню хвилину відклав поїздку, пославшись на невідкладні проблеми в Tesla.
Bloomberg пише, що анонс нового візиту свідчить про потенційний прогрес у довгоочікуваному виході виробника електромобілів на ринок найбільш густонаселеної країни світу. Цьогорічна поїздка стане для Маска поворотним моментом, оскільки його компанії Tesla, Starlink і X стикаються зі зростаючими проблемами як по всьому світу, так і безпосередньо в Індії.
Оскільки ринок автомобілів стає все більш конкурентоспроможним, Tesla терміново потребує нових ринків. Зі свого боку Індія, з її зростаючим середнім класом і урядом, що просуває чисту мобільність - є очевидною метою. Компанія Маска давно хотіла вийти на індійський ринок, але розбіжності щодо імпортних мит і зобов'язань з місцевого виробництва загальмували прогрес.
Водночас мільярдер просуває інші свої підприємства в Індії. Зокрема, компанія Starlink нещодавно оголосила про партнерство з Bharti Airtel і Reliance Jio. Партнерство може допомогти забезпечити супутниковий широкосмуговий зв'язок у недостатньо обслуговуваних сільських районах, що відповідає ширшій програмі індійського уряду з цифрового включення.
При цьому, відносини Маска з індійською владою залишаються складними. Соцмережа X втягнута в суперечку з індійським урядом з приводу модерації контенту.
Падіння продажів Tesla
Нагадаємо, компанія Tesla втрачає частку ринку на користь конкурентів, частково через цінову політику китайських виробників авто, таких як BYD CO. Також причиною стала близькість Маска до президента США Дональда Трампа, що відштовхнуло певні сегменти клієнтів і зробило Tesla більш суперечливим брендом.
Також компанія постраждала від тарифної війни, що загострилася, через що їй довелося припинити приймати замовлення в Китаї на седани Model S і позашляховики Model X.
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