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Apple планує запустити виробництво безпілотних автомобілів, - Reuters

Вівторок 22 грудня 2020 01:47
Apple планує запустити виробництво безпілотних автомобілів, - Reuters
Фото: магазин Apple (flickr.com Andy)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Apple збирається у 2024 році почати виробництво безпілотних автомобілів. У них можуть бути використані акумулятори, створені за власною технологією.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Apple займається розробкою власного самокерованого автомобіля з 2014 року - йдеться про проєкт Titan ("Титан").

Концепція цього проєкт переглядалася. Компанія планувала зосередитися на програмному забезпеченні, але пізніше відмовилася від цієї ідеї.

Apple має намір створити автомобіль для масового споживача, більш детально плани компанії не розголошуються.

За словами одного з джерел, Apple зосередила зусилля на розробці акумулятора власної конструкції, яка може знизити вартість батареї та бути більш енергоємною.

Компанія Apple свої плани коментувати не стала.

Нагадаємо, кілька тисяч співробітників заводу з виробництва iPhone, що входить до складу Wistron Corporation, влаштували погром. Вони не задоволені своєю зарплатою.

Раніше РБК-Україна писало, що смартфони Apple останньої серії iPhone 12 мають приховану функцію вимірювання росту людини. Цікава здатність iPhone була спочатку виявлена користувачами девайсів. У компанії підтвердили існування цієї функції.

Нагадаємо, вже була озвучена ціна нового iPhone 12.

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