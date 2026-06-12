ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Илон Маск теперь первый в мире триллионер и может удвоить эту сумму

03:52 12.06.2026 Пт
3 мин
Сколько акций и по какой цене выставила на биржу компания SpaceX?
aimg Филипп Бойко
Илон Маск теперь первый в мире триллионер и может удвоить эту сумму Фото: президент США Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Компания SpaceX официально установила цену на свои акции в рамках крупнейшего в истории США первичного публичного размещения. Производитель ракет Илона Маска теперь входит в список самых ценных корпораций планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлый биржевой день стоимость одной акции SpaceX зафиксировали на отметке 135 долларов. Это позволило компании привлечь потрясающие 75 миллиардов долларов. Всего на рынок выставили более 555 миллионов ценных бумаг и теперь рыночная капитализация гиганта составляет 1,77 триллиона долларов.

Читайте также: Google будет платить SpaceX почти 1 миллиард долларов ежемесячно: в чем причина

Это абсолютный рекорд, ведь Маск обошел даже нефтяного гиганта Saudi Aramco. В 2019 году саудовская компания привлекла 25,6 миллиарда долларов и SpaceX оставила этот показатель далеко позади. Предложение было настолько массовым, что оценка компании может вырасти еще больше в течение следующего месяца.

Что будет сегодня на бирже

Когда торги на Nasdaq официально стартуют в пятницу, SpaceX займет седьмое место среди крупнейших публичных компаний США. Это удивляет аналитиков, потому что еще в прошлом году компания была убыточной. Однако ее оценили выше, чем банк JPMorgan Chase или корпорацию Meta Марка Цукерберга. Она даже превзошла собственную компанию Маска - Tesla.

"Настоящим испытанием будет то, как рынок воспримет IPO в течение следующих нескольких недель, а не только одного дня", - сказал Адам Сархан, главный исполнительный директор 50 Park Investments в Нью-Йорке.

Он добавил, что цена установлена почти идеально. Розничные инвесторы активно покупают акции, что создает необходимый динамизм.

Как Маск нарушил традиции биржи

Илон Маск снова проигнорировал традиции Уолл-стрит и выделил 30% акций именно для мелких покупателей. Это нетипично много, ведь обычно банки отдают предпочтение крупным фондам. Также Маск сохранил тотальный контроль над бизнесом и после IPO он будет владеть 82% голосов в компании SpaceX.

"Ценообразование SpaceX действительно находится на неизведанной территории. Я никогда не видел, чтобы объявляли цену, а не через обычный процесс определения цены на основе заказов", - отметил Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.

Станет ли SpaceX "золотой жилой"?

Сейчас главные деньги Илону Маску приносит не SpaceX, а спутниковый интернет Starlink. Он работает уже в 164 странах мира. Пользователи Starlink - это миллионы людей, бизнесов, правительств и армий.

Кроме космоса, компания активно развивает искусственный интеллект xAI. Маск уверен, что сочетание космических данных и вычислительных мощностей даст ему стратегическое преимущество над конкурентами.

Однако не все настроены оптимистично. Эксперты напоминают о зависимости от госзаказов.

"Финансовые прогнозы неопределенны из-за зависимости от большого количества государственных контрактов. Люди, которые покупают акции, покупают будущее и убегают от Земли, а не инвестируют в компанию", - считает Ким Форрест, главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners.

Рынок ожидает сегодняшнего рабочего дня с нетерпением. Большинство IPO показывают доходность в 10-15%. Если акции SpaceX взлетят на 50%, это будет свидетельствовать о настоящем ажиотаже.

Что нужно знать о деньгах Илона Маска

Мы уже рассказывали, что хотя капитал Илона Маска превышает годовой ВВП 125 стран мира, однако все эти деньги не лежат на счету в банке. Маск не может пойти и снять всю сумму, ведь это не деньги на счету, а стоимость его компаний, которая может расти и падать.

А еще стало известно, что SpaceX может действительно добавить немалую сумму в копилку Маска, ведь компания намерена наладить собственное производство графических процессоров для ИИ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
SpaceX Илон Маск
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват