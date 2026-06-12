Илон Маск теперь первый в мире триллионер и может удвоить эту сумму
Компания SpaceX официально установила цену на свои акции в рамках крупнейшего в истории США первичного публичного размещения. Производитель ракет Илона Маска теперь входит в список самых ценных корпораций планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В прошлый биржевой день стоимость одной акции SpaceX зафиксировали на отметке 135 долларов. Это позволило компании привлечь потрясающие 75 миллиардов долларов. Всего на рынок выставили более 555 миллионов ценных бумаг и теперь рыночная капитализация гиганта составляет 1,77 триллиона долларов.
Это абсолютный рекорд, ведь Маск обошел даже нефтяного гиганта Saudi Aramco. В 2019 году саудовская компания привлекла 25,6 миллиарда долларов и SpaceX оставила этот показатель далеко позади. Предложение было настолько массовым, что оценка компании может вырасти еще больше в течение следующего месяца.
Что будет сегодня на бирже
Когда торги на Nasdaq официально стартуют в пятницу, SpaceX займет седьмое место среди крупнейших публичных компаний США. Это удивляет аналитиков, потому что еще в прошлом году компания была убыточной. Однако ее оценили выше, чем банк JPMorgan Chase или корпорацию Meta Марка Цукерберга. Она даже превзошла собственную компанию Маска - Tesla.
"Настоящим испытанием будет то, как рынок воспримет IPO в течение следующих нескольких недель, а не только одного дня", - сказал Адам Сархан, главный исполнительный директор 50 Park Investments в Нью-Йорке.
Он добавил, что цена установлена почти идеально. Розничные инвесторы активно покупают акции, что создает необходимый динамизм.
Как Маск нарушил традиции биржи
Илон Маск снова проигнорировал традиции Уолл-стрит и выделил 30% акций именно для мелких покупателей. Это нетипично много, ведь обычно банки отдают предпочтение крупным фондам. Также Маск сохранил тотальный контроль над бизнесом и после IPO он будет владеть 82% голосов в компании SpaceX.
"Ценообразование SpaceX действительно находится на неизведанной территории. Я никогда не видел, чтобы объявляли цену, а не через обычный процесс определения цены на основе заказов", - отметил Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.
Станет ли SpaceX "золотой жилой"?
Сейчас главные деньги Илону Маску приносит не SpaceX, а спутниковый интернет Starlink. Он работает уже в 164 странах мира. Пользователи Starlink - это миллионы людей, бизнесов, правительств и армий.
Кроме космоса, компания активно развивает искусственный интеллект xAI. Маск уверен, что сочетание космических данных и вычислительных мощностей даст ему стратегическое преимущество над конкурентами.
Однако не все настроены оптимистично. Эксперты напоминают о зависимости от госзаказов.
"Финансовые прогнозы неопределенны из-за зависимости от большого количества государственных контрактов. Люди, которые покупают акции, покупают будущее и убегают от Земли, а не инвестируют в компанию", - считает Ким Форрест, главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners.
Рынок ожидает сегодняшнего рабочего дня с нетерпением. Большинство IPO показывают доходность в 10-15%. Если акции SpaceX взлетят на 50%, это будет свидетельствовать о настоящем ажиотаже.
Что нужно знать о деньгах Илона Маска
Мы уже рассказывали, что хотя капитал Илона Маска превышает годовой ВВП 125 стран мира, однако все эти деньги не лежат на счету в банке. Маск не может пойти и снять всю сумму, ведь это не деньги на счету, а стоимость его компаний, которая может расти и падать.
А еще стало известно, что SpaceX может действительно добавить немалую сумму в копилку Маска, ведь компания намерена наладить собственное производство графических процессоров для ИИ.