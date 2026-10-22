Маск переосмыслил деньги: почему в космосе богатство будут считать не в долларах

Илон Маск предположил, что в будущей космической экономике богатство измерят не в долларах, а по законам физики. По его мнению, развитие робототехники и космических технологий может сделать традиционные деньги ненужными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Деньги в физических единицах измерения

Во время подкаста The Builders ведущего биографа Уолтера Айзексона миллиардер рассказал, что межпланетная цивилизация может перейти на кардинально новую систему оценивания экономической ценности.

По его мнению, денежный эквивалент будет базироваться на фундаментальных физических величинах, среди которых мощность, масса и энергия .

"Я считаю, что валюта будет измеряться в фундаментальных метриках физики", - заметил Маск, приведя в качестве примера ваты и тоннаж.

Такая трансформация способна изменить основы мировой финансовой системы, в которой американский доллар выступает главным мерилом стоимости товаров, заработной платы и активов.

По словам миллиардера, технологическое обилие постепенно нивелирует значение обычных бумажных или цифровых денег.

В то же время эксперты отмечают, что реализация такой системы потребует сложного механизма сопоставления ресурсов.

Они акцентируют: ваты показывают мощность, а масса - количество вещества, однако ни один из этих параметров не отражает дефицитность или полезность продукта.

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ИИ и робототехника против государственного долга США

В ходе разговора основатель SpaceX также заявил, что внедрение искусственного интеллекта и робототехники является единственным реалистичным путем решения проблемы государственного долга США.

К этому выводу он пришел после 130 дней работы в должности специального правительственного сотрудника в администрации Дональда Трампа в 2025 году.

Финансовые показатели SpaceX и судьба состояния Маска

Илон Маск ожидает, что его личное состояние со временем существенно уменьшатся из-за налоговых изъятий. Пока индекс миллиардеров Bloomberg оценивает его капитал примерно в 921 миллиард долларов. Основу этого состояния составляют доли в компаниях Tesla и SpaceX.

В свою очередь, финансовое состояние SpaceX демонстрирует высокие показатели:

За третий квартал 2026 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 4,4 миллиарда долларов.

Выручка выросла на 161 процент в годовом исчислении, достигнув 14,6 миллиарда долларов против 5,6 миллиарда в третьем квартале прошлого года.

Для сравнения, аналогичный период в прошлом году компания завершила с чистым убытком в размере 1,1 миллиарда долларов.

Предприниматель планирует, что его благотворительный фонд продолжит финансировать долгосрочные инициативы после его смерти, включая превращение человечества в межпланетный вид и развитие экологически чистой энергетики.

Напомним - недавно Маск заявил о намерении бесплатно передать каждому американскому ребенку по одной акции SpaceX. Это обойдется примерно в 10 миллиардов долларов.