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В работе Starlink зафиксировали сбой. Это произошло во время ударов по Севастополю

Севастополь, Среда 13 сентября 2023 13:29
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В работе Starlink зафиксировали сбой. Это произошло во время ударов по Севастополю Фото: в работе Starlink зафиксировали сбой в ночь на 13 сентября (starlink com)
Автор: Наталья Юрченко

В работе спутникового интернета Starlink зафиксировали сбой. Это произошло в ночь на 13 сентября во время нанесения ударов по оккупированному Севастополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый сервис NetBlocks.

"Подтверждено: сетевые данные в реальном времени показывают, что спутниковая интернет-платформа SpaceX Starlink сейчас переживает международный сбой; причина неизвестна", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что сбой в Starlink произошел в момент атаки на оккупированный россиянами Севастополь. ВСУ подтверждают, что ударили по кораблям россиян и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте Севастополя.

По сообщениям из сети известно, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.

Что этому предшествовало

Напомним, 7 сентября CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот.

Основатель SpaceX якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников. Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

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Starlink Севастополь Крим Илон Маск
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