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Маск за тиждень продав акції Tesla майже на 7 млрд доларів

Автор: Олександр Мороз

Американський бізнесмен Ілон Маск за тиждень продав акції компанії Tesla майже на 7 млрд доларів. До цього він пообіцяв продати 10% своїх акцій у цій компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Маск скористався стрімким зростанням вартості акцій Tesla, в результаті якого капіталізація перевищила 1 трлн доларів. В цілому він продав акції на 6,9 млрд доларів.

Минулої суботи він написав у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі соціальної мережі схвалять цей крок. На момент написання того 10% становили близько 17 млн акцій. Йому залишилося продати ще близько 10 млн акцій, щоб виконати обіцянку.

Акції Tesla Inc закрилися зниженням в п'ятницю, впавши на 2,8% до 1 033,42 долара, перервавши 11-тижневу серію підйому. Цього року акції зросли більш ніж на 46%.

Нагадаємо, в жовтні на тлі рекордної капіталізації Tesla Маск став найбагатшою людиною в історії - його статки оцінювалися в понад 270 млрд доларів.

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TeslaИлон Маск