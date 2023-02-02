Потери индийской группы компаний Адани достигли 100 млрд долларов на фоне скандала

Акции индийской группы Adani упали после того, как конгломерат, возглавляемый Гаутамом Адани, отложил продажу акций на 2,5 млрд долларов на фоне нестабильности на рынке. В результате совокупные потери рыночной капитализации компании составили 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Адани 1 февраля отменил продажу акций, так как обвал акций, вызванный критикой американской компанией Hindenburg Research, усилился, несмотря на то, что предложение было полностью подписано во вторник. В результате Адани также потерял титул самого богатого человека Азии.

Падение акций и откладывание продажи акций знаменуют неприятный поворот событий для миллиардера Адани, который наладил партнерские отношения с иностранными игроками в своем глобальном расширении бизнеса, простирающегося от портов до добычи полезных ископаемых и производства цемента.

В настоящее время Адани занимает 16-е место в списке самых богатых людей мира, опустившись с третьего места на прошлой неделе.

В отчете Hindenburg Research на прошлой неделе говорилось о неправомерном использовании оффшорных налоговых убежищ и манипуляциях с акциями группой Adani. Это также вызвало обеспокоенность по поводу высокого долга и оценки семи компаний Adani, зарегистрированных на бирже.

Группа Adani отвергла обвинения, заявив, что обвинения в манипуляциях с акциями "не имеют под собой никаких оснований" и проистекают из незнания индийского законодательства.