В 2025 году состояние Маска впервые упало ниже 400 млрд долларов, - Bloomberg

Состояние Илона Маска впервые за две месяца упало ниже 400 млрд долларов. Причиной стало падение стоимости акций Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря в надеждах, что близость Маска к президенту США Дональду Трампу увеличит состояние компании.

Bloomberg напомнило, что акции и опционы Tesla составляют более 60% богатства Маска, которое достигло пика в 486,4 млрд долларов 17 декабря, после избрания Трампа главой государства.

Однако прошлая неделя была худшей для Tesla с начала октября. В частности, акции упали на 11% после сообщения о плохих ежемесячных продажах.

Поставки в Германию упали на 59% до самого низкого уровня с 2021 года, а продажи в Китае упали на 11,5% по сравнению с прошлым годом на фоне конкуренции со стороны регионального конкурента BYD Co.

В понедельник акции упали четвертый день подряд на торгах в Нью-Йорке - на 3% до 350,73 долларов.

Издание отмечает, что политическая переориентация Маска стала ключевым фактором роста акций Tesla после выборов, и 53-летний миллиардер уделяет большую часть своего внимания Вашингтону с момента инаугурации.

На данный момент, надежды инвесторов на то, что администрация Трампа сможет стимулировать Tesla с помощью изменений в налоговых субсидиях на электромобили и формализованных стандартов для технологии беспилотного вождения - не оправдались.

Хоть доля Маска в Tesla все еще составляет большую часть его чистых активов в размере 394,6 млрд долларов, ее недавнее снижение - в сочетании с рекордными раундами финансирования других компаний миллиардера, включая xAI и SpaceX, - означает, что автопроизводитель вносит относительно меньшую долю в его состояние. 42%-ная доля Маска в SpaceX сейчас стоит 136 миллиардов долларов, или примерно столько же, сколько стоят его акции на момент закрытия рынка.