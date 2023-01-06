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Один из крупнейших в истории соцсетей. В Twitter зафиксирован массовый взлом

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Вашингтон, Пятница 06 января 2023 01:09
Один из крупнейших в истории соцсетей. В Twitter зафиксирован массовый взлом Фото: в Twitter зафиксирован массовый взлом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хакеры украли адреса электронной почты более 200 миллионов пользователей Twitter и разместили их на хакерском онлайн-форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Утечка данных, вероятно, приведет к большому количеству взломов и целевого фишинга", - отметил Алон Гал, соучредитель израильской фирмы по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock. Он назвал этот взлом одной из самых крупных утечек в истории соцсетей.

Интересно, что сам взлом мог произойти еще в 2021 году, то есть до того, как Илон Маск стал владельцем компании в прошлом году. Но на продажу похищенная база данных была выставлена только сейчас.

Серьезная брешь в системе безопасности Twitter может заинтересовать регуляторов по обе стороны Атлантики. Комиссия по защите данных в Ирландии, где находится европейская штаб-квартира Twitter, и Федеральная торговая комиссия США следят за тем, чтобы компания, принадлежащая Илону Маску, соблюдала европейские правила защиты данных и распоряжение о согласии США соответственно.

Ранее мы писали, что соцсеть Twitter заявила, что начнет разрешать запрещенную с 2019 года политическую рекламу, чтобы "способствовать публичной дискуссии по важным темам".

Также напомним, ранее Илон Маск снова попал в скандал, на этот раз из-за не оплаченной аренды офисов Twitter.

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