Один из крупнейших в истории соцсетей. В Twitter зафиксирован массовый взлом

Хакеры украли адреса электронной почты более 200 миллионов пользователей Twitter и разместили их на хакерском онлайн-форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Утечка данных, вероятно, приведет к большому количеству взломов и целевого фишинга", - отметил Алон Гал, соучредитель израильской фирмы по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock. Он назвал этот взлом одной из самых крупных утечек в истории соцсетей.

Интересно, что сам взлом мог произойти еще в 2021 году, то есть до того, как Илон Маск стал владельцем компании в прошлом году. Но на продажу похищенная база данных была выставлена только сейчас.

Серьезная брешь в системе безопасности Twitter может заинтересовать регуляторов по обе стороны Атлантики. Комиссия по защите данных в Ирландии, где находится европейская штаб-квартира Twitter, и Федеральная торговая комиссия США следят за тем, чтобы компания, принадлежащая Илону Маску, соблюдала европейские правила защиты данных и распоряжение о согласии США соответственно.