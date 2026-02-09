Покорение Марса отменяется? Маск назвал новую глобальную цель на ближайшие 10 лет
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о строительстве города-колонии на Луне. На развитие нового поселения понадобится менее 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска.
"Для тех, кто не знает, SpaceX уже переключила внимание на строительство города на Луне, поскольку мы потенциально можем достичь этого менее чем за 10 лет, тогда как развитие Марса заняло бы более 20 лет", - заявил Маск.
Он также подчеркнул, что миссия SpaceX остается неизменной: распространить сознание и жизнь в земном понимании на звезды.
По его словам, путешествовать на Марс возможно только тогда, когда планеты выравниваются каждые 26 месяцев, тогда как мы можем запускать космические аппараты на Луну каждые 10 дней.
К тому же, время путешествия на спутник Земли составляет 2 дня, а не 6 месяцев. Это означает, что ученые могут гораздо быстрее завершить строительство города на Луне, чем на Марсе.
Тем не менее, SpaceX также стремится построить город на Марсе, и начнет реализацию этого плана через 5-7 лет.
Напомним, в августе ракета Starship от компании SpaceX, разработанная для межпланетных перелетов, впервые вышла в космос и развернула спутники после года неудачных запусков и взрывов.
Разрекламированная как самая большая и мощная ракета в истории, Starship является ключевым элементом планов компании по выводу крупных партий спутников Starlink на орбиту Земли, а также доставке людей на Луну и на Марс в будущем.
Отметим, что ранее Маск заявил, что SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса "задолго до 2030 года". Также Маск намерен "свозить" японского миллиардера Юсаку Маэзаву на Луну на Starship.