Нашли "украинский след". Пропагандисты Кремля придумали фейк с покушением на Трампа

Пропагандисты Кремля сразу после покушения на экс-президента США Дональда Трампа запустили фейк о якобы "причастности" украинских спецслужб к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации ( ЦПД ).

В частности, так называемый "депутат Совета РФ" от временно оккупированного Крыма Сергей Цеков призвал США рассмотреть версию о якобы "причастности к покушению украинских спецслужб". Он заявил, что будто бы его могла организовать Украина, поскольку Трамп обещал остановить войну.

"Цель подобных, ничем не подкрепленных вбросов роспропаганды - дискредитация Украины и руководства среди западной аудитории. Рашисты пытаются насытить соцсети и инфопространство собственными выдумками", - объясняют в ЦПД.

В Центре подчеркивают, что на самом деле фамилия подозреваемого уже известна и он не имеет никакого отношения к Украине.