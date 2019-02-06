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Мартинюка звільнили з посади голови МінАП

Новини » Політика    06.02.2019 - 13:32
Мартинюка звільнили з посади голови МінАП
Фото: Максим Мартинюк (maximmartynuk.com)

Міністерство очолить Ольга Трофімцева

Кабінет міністрів України звільнив виконуючого обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Повідомляється, що уряд звільнив Мартинюка. Також повідомляється, що виконуючим обов'язки міністра аграрної політики і продовольства призначили Ольгу Трофімцеву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Максима Мартинюка тимчасово виконуючим обов'язки міністра аграрної політики і продовольства в грудні 2018 року. До цього, наприкінці листопада Верховна рада України 22 листопада відправила у відставку міністра Тараса Кутового, який подав заяву більше року тому і фактично не виконував обов'язки.

Зазначимо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Мартинюку припис стосовно голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів Володимира Лапи, який не вжив заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниувольнениеМаксим Мартынюк
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