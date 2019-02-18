Мартинюк після звільнення продовжує контролювати МінАП, - джерело

В оточенні Порошенка заявили, що "міністерством керує людина Мартинюка"

Бывший исполняющий обязанности министра агрополитики и продовольствия Максим Мартынюк продолжает контролировать министерство. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дружба по расчету: как Петр Порошенко искал политических союзников перед выборами".

В частности, один из влиятельных членов команды президента Петра Порошенко, не вдаваясь в детали, отметил, что Мартынюк продолжает контролировать министерство.

"Мартынюк продолжает контролировать министерство, сейчас министерством управляет его человек. Сам он уволился, чтобы заниматься какими-то вопросами Гройсмана", - пояснил источник.

Отметим, Мартынюк считается близким к действующему премьер-министру Владимиру Гройсману. Предполагалось, что увольнением министра команде Порошенко удалось убедить мэра Киева и лидера партии БПП Виталия Кличко поддержать президента на выборах 2019. По некоторым данным, МинАП вернули в орбиту УДАРа.

Напомним, 6 февраля Кабинет министров Украины уволил Мартынюка. Исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначили Ольгу Трофимцеву.

Отметим, у Порошенко рассказали детали союза с Гройсманом перед выборами.