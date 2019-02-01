Мартиненко і Яценюк користуються послугами проплачених ботів, - "Схеми"

Фото: Арсеній Яценюк та Микола Мартиненко (колаж РБК-Україна)

У розпорядженні журналістів опинився звіт за 2015 рік про роботу ботів у соцмережах на користь політиків

Боти спотворювали громадську думку зі сторінок фейкових акаунтів в інтересах колишнього прем’єр-міністра і лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка й екс-нардепа і фігуранта справи НАБУ Миколи Мартиненка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування проекту "Схеми".

Так, у розпорядженні розслідувачів опинився звіт від 2015 року про виконану ботами роботу в соцмережі за певний період часу. У документі вказано, під якими постами про Яценюка і його однопартійців несправжні юзери залишали свої відгуки, чим захищали політиків від критики чи "зупиняли негатив".

У звіті міститься і зведена таблиця з чітким підрахунком того, скільки від загальної кількості коментарів під постом є справою рук ботів.

Так, під постом на той момент глави уряду Яценюка про членство України в НАТО і ЄС боти залишили 271 коментар.

"Група наших коментаторів від початку підтримувала послідовну позицію Арсенія Яценюка у питанні євроатлантичної інтеграції... Звинувачення у відсутності реформ, корупції традиційно зупинялись і переводились на оточення президента, ГПУ, фракцію БПП у Верховній раді", - вказано у даному звіті.

"Схеми" зазначають, що один із "симпатиків" Яценюка фігурує у соцмережі Facebook під ім’ям Павло Щирий. Протягом 2015-2016 років він залишав коментарі не лише під постами прем'єра і його політсили, але й тими, де про них згадували, наприклад, під журналістськими розслідуваннями.

При цьому журналісти програми встановили, що насправді на фото цього профілю - музикант із Молдови Всеволод Королюк, який у коментарі "Схемам" заперечив будь-яку причетність до цього аккаунту. За його словами, він абсолютно не цікавиться політикою.

Крім того, "Схеми" також зафіксували, що низка акаунтів-симпатиків екс-глави уряду як прем’єра, залишаються палкими коментаторами НФ і досі та здебільшого є прибічниками екс-нардепа від цієї політсили Миколи Мартиненка.

Так, один із прикладів - Марія Блинчук із Чернігова. У 2015-2016 роках вона активно коментувала публікації лідера НФ, а у 2018-му вже підключилась до дискусії у справі Мартиненка.

При цьому у прес-службі Яценюка підкреслили, що він до цього не причетний.

"Наша команда не використовувала технологій із залученням коментаторів з фейкових акаунтів ні за часів прем’єрства Арсенія Яценюка, ні за жодних інших обставин. Навпаки, ми регулярно стикаємося з масовими атаками з сумнівних акаунтів та їхньою аномальною активністю негативного та брехливого змісту проти Арсенія Яценюка та "Народного фронту", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування проти Яценюка і міністра юстиції Павло Петренко за фактом зловживань владою.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні минулого року у Шевченківському районному суді міста Києва зачитали обвинувальний акт у справі колишнього народного депутата Верховної ради Миколи Мартиненка.