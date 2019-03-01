У березні українці будуть відпочивати 11 днів

На 8 березня буде три вихідних дні підряд

В марте 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В этом году официальный праздник, Международный женский день, выпадает на пятницу. Таким образом, выходными будут три дня подряд - с 8 до 10 марта.

Также в марте будет десять выходных дней (суббота и воскресенье), а рабочих - 20 дней из 31.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество (82,2%), Пасха (81,7%) и Новый год (75,3%). Международный женский день занимает четвертое место с 42,9%.