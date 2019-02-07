Аналітики назвали основні переваги нового закону про валюту

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Можливість обмінювати валюту онлайн істотно вплине на ринок

Вступ в силу нового закону "Про валюту і валютні операції" дозволить поліпшити оборот коштів і полегшить руху капіталу. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, також варто очікувати скорочення чорного валютного ринку та зменшення обсягу операцій з боку готівкового ринку.

"Адже тепер з набранням чинності нового закону обмін валют буде проводитися онлайн, на що швидко відгукнулися банки і надали цю можливість вже в 00-00 сьогоднішнього дня", - зазначив він.

Пархоменко підкреслив, що новий закон для економіки буде плюсом - тепер легально можна проводити велику кількість операцій і за кордоном: відкриття рахунків, купівля цінних паперів, валютні перекази.

"Це спрощує дані процеси і просто легітимізує їх, адже і раніше українці співпрацювали з іноземними організаціями, не використовуючи ліцензію від НБУ", - додав аналітик.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.

Як повідомляло РБК-Україна, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн. Ряд банків вже надали таку послугу.