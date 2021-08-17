Гелікоптер NASA розвідав місцевість Червоної планети для марсоходу Perseverance

Гелікоптер Ingenuity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відзначився дванадцятим польотом над поверхнею Червоної планети. Також дрон розвідав місцевість для свого товариша - марсоходу Perseverance.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху.

Аби визначити подальший маршрут марсоходу, Ingenuity довелося здійснити свій черговий політ. Цього ж разу, дрон піднявся на висоту 10 метрів й пролетів близько 450 метрів за 169 секунд.

A dozen for the books!The #MarsHelicopter’s latest flight took us to the geological wonder that is the “South Séítah” region. It climbed 32.8 ft (10 m) for a total of 169 seconds and flew ~1,476 ft (~450 m) roundtrip to scout the area for @NASAPersevere. https://t.co/cM9xzI8rza pic.twitter.com/SDRVMpOPoo — NASA JPL (@NASAJPL) August 17, 2021

Вчені додали, що таким чином вертоліт допоможе своєму товаришу уникнути ризиків під час пересування по складній рельєфній місцевості Марсу.

Нагадаємо, що наразі Perseverance шукає нову територію для отримання зразків грунту після нещодавньої невдалої спроби.



Загалом, під час перебування на Червоній планеті, Ingenuity пролетів близько 2,67 кілометрів.