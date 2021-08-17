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Гелікоптер NASA розвідав місцевість Червоної планети для марсоходу Perseverance

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США , Вівторок 17 серпня 2021 21:32
Гелікоптер NASA розвідав місцевість Червоної планети для марсоходу Perseverance Фото: гелікоптер NASA розвідав місцевість Червоної планети для марсоходу Perseverance (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Гелікоптер Ingenuity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відзначився дванадцятим польотом над поверхнею Червоної планети. Також дрон розвідав місцевість для свого товариша - марсоходу Perseverance.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху.

Аби визначити подальший маршрут марсоходу, Ingenuity довелося здійснити свій черговий політ. Цього ж разу, дрон піднявся на висоту 10 метрів й пролетів близько 450 метрів за 169 секунд.

Вчені додали, що таким чином вертоліт допоможе своєму товаришу уникнути ризиків під час пересування по складній рельєфній місцевості Марсу.

Нагадаємо, що наразі Perseverance шукає нову територію для отримання зразків грунту після нещодавньої невдалої спроби.

Загалом, під час перебування на Червоній планеті, Ingenuity пролетів близько 2,67 кілометрів.

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