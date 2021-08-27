Марсохід NASA готується до другої спроби добути зразок грунту Червоної планети

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA .

Нагадаємо, що під час першої невдалої спроби, пробозбірник виявився пустим. Як відзначають вчені, можливо, це сталося через те, що грунт був занадто сипучим. Після цього марсохід вирушив до місцевості, яка отримала назву "Цитадель", аби спробувати виконати свою місію ще раз.

After finding my way through a narrow gap, I’ve made it up on top of this ridge. We call this spot “Citadelle.” Nearby are lots of good rocks to choose from for my next attempt at #SamplingMars.



Interactive map: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/QGPwIUtap1 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 23, 2021

Відзначимо, що "Цитадель" - локація, яка розташована на дні кратеру Єзеро. Вчені переконані у тому, що ці гірські породи не будуть настільки сипучими, як ті, що використовувалися під час першої спроби.

Найближчі кілька днів Perseverance пробуватиме відшліфувати обраний науковцями камінь, аби зрозуміти чи варто продовжувати операцію з цією гірською породою.