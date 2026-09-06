На Марсе обнаружили странные следы: они не принадлежат ни одному космическому аппарату

Загадочный узор на поверхности Марса

Снимок был сделан марсоходом Curiosity 19 мая 2025 около 2:40 по всемирному координированному времени (UTC). На фоне каменистых холмов и гор в пыли отчетливо просматривается последовательная линия отпечатков.

В соцсетях предположили, что это могут быть следы самого велосипеда. Однако сравнительный анализ опроверг эту гипотезу.

Аргументы:

Протектор колес Curiosity имеет характерный зигзагообразный рисунок с большими квадратными блоками.

Собственный след марсохода состоит из двух параллельных полос и не имеет сплошной центральной линии.

Обнаруженный узор представляет собой единую прямую линию с одинаковыми, равноудаленными отпечатками.

Через две минуты после первого кадра камера Curiosity сделала второй снимок по другому ракурсу. На нем зафиксирован тот же узор – это исключает вероятность цифрового сбоя камеры или оптической иллюзии из-за игры света.

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Гипотезы: от древних водоемов к психологическому эффекту

Снимок опубликовала на платформе X исследовательница Кари Сивертсен. По ее мнению, кадр, прежде всего, интересен геологическими особенностями: углубления в этой местности могут указывать на давнюю водную активность или последствия падения метеоритов.

Ученые и скептики объясняют появление "техногенных" узоров на Марсе эффектом парейдолии - свойством человеческой психики распознавать знакомые образы и фигуры в хаотических или неопределенных объектах.

Самым известным примером этого явления остается "Лицо на Марсе", зафиксированное аппаратом Viking 1 в 1976 году.

Поиски следов жизни на Красной планете

Марсоход Curiosity работает в кратере Гейл с 2012 года. Его главная миссия - поиск геологических и химических доказательств того, что в прошлом на Красной планете существовали условия для микробиологической жизни.

В сентябре 2025 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что ровер Perseverance собрал образцы почвы с самыми четкими признаками древней микробиологической жизни.

В то же время аэрокосмическое агентство отмечает, что никаких доказательств существования разумных внеземных цивилизаций на Марсе обнаружено не было.