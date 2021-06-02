RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Маршрути поїздів з Чернівців та Івано-Франківська продовжили до Чернігова

Автор: Инна Собора

Укрзалізниця подовжує до Чернігова маршрути двох поїздів. Це стосується про напрямки з Івано-Франківська та Чернівців.

Таке повідомлення опублікували у прес-службі УЗ.

Так, продовжено маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ - Київ та № 118/117 Чернівці - Київ.

Квитки вже у продажі.

На офіційному порталі УЗ для продажу квитків відкритий продаж на поїзд 118 з Чернівців у Чернігів. Квитки є на 1 липня. Вартість стартує від 290 гривень (плацкарт).

Поїзд виїжджає в 19:46 з Чернівців та прибуває в Чернігів в 12:06. Після Києва робить зупинку тільки в Ніжині. Однак шлях в дорозі з Києва до Чернігова становить 3,5 години - поїзд виїжджає зі столиці в 8:34.

Квитки на поїзд 43 з Івано-Франківська в Чернігів також є в продажі з 1 липня. Вартість квитків від 215 гривень за плацкарт.

Поїзд відправляється в 21:55 з Івано-Франківська, в 9:33 - з Києва, о 12:43 прибуває в Чернігів.

Нагалаємо, через рік після зупинки регулярного сполучення "Укрзалізниця" відновлює міжнародні рейси.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" внесла зміни у роботу "Прикарпатського експреса". З 4 червня змінюється маршрут і графік поїзда № 807/808 Івано-Франківськ - Ківерці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Укрзалізницяпоезд