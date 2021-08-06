У Київській області наступного тижня переглянуть ціни на проїзд

У Київській обласній адміністрації пройшла нарада з перевізниками, які обслуговують більшість маршрутів у регіоні. Прийнято рішення обмежити підвищення тарифів на проїзд на рівні 15-18% або не більше 1-2 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що деякі перевізники вже підвищили тарифи на проїзд і це викликало "значну соціальну напругу серед жителів регіону".

На деяких маршрутах вартість проїзду зросла більш ніж на 20%, що не завжди є обґрунтованим. У зв'язку з цим Володін запропонував перевізникам обговорити тарифи.

За підсумками зустрічі було прийнято рішення переглянути тарифи на проїзд на тих маршрутах, де підвищення відбувалися протягом 2021 року.

"Виходячи з цього, підвищення не може перевищувати 15-18% або в грошовому вираженні це становить не більше 1-2 гривень", - уточнили в пресслужбі ОДА.

Там зазначили, що перегляд тарифів на проїзд у приміських маршрутках має відбутися не пізніше понеділка, 19 серпня поточного року.