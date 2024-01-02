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Маршруты были другие. Гуменюк рассказала о тактике россиян во время сегодняшней атаки

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодняшняя массированная атака россиян по Украине отличается от обстрела 29 декабря. Маршруты ракет были немного другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телеканала Киев 24.

Гуменюк отметила, что даже по повреждениям очевидно, что маршруты вражеских ракет были немного другие.

"Эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины. Если в прошлый раз, 29 декабря, юг задело достаточно мощно, то на этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали. Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение", - объяснила спикер.

В то же время, по ее словам, система противовоздушной обороны работала в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

 

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