Маршрути були інші. Гуменюк розповіла про тактику росіян під час сьогоднішньої атаки

Гуменюк зазначила, що навіть по пошкодженнях очевидно, що маршрути ворожих ракет були трошки інші.

"Ця атака була спрямована дещо на інші регіони України. Якщо минулого разу, 29 грудня, південь зачепило досить потужно, то цього разу тут ракети фактично не фігурували. Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила нашу зону відповідальності й фактично не було навіть часу зреагувати на їх знищення", - пояснила речниця.

Водночас, за її словами, система протиповітряної оборони працювала в насиченому та інтенсивному режимі, оскільки дійсно розуміли, що маршрути прямування ракет можуть бути дуже складними.

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

За попередньої інформацією, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.