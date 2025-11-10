Маршрут поезда Киев-Бухарест расширили: "Укрзализныця" добавила три остановки

"Отныне поезд №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница", - говорится в сообщении компании.

Украинцы уже могут покупать билеты на официальном сайте, в приложении "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

"В городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль. Поэтому планируя поездку учитывайте время на это. Также имейте в виду, что граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда по территории Молдовы. Для украинцев она не нужна", - отметила УЗ.

Фото: новые остановки поезда Киев-Бухарест (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" сообщила, что за месяц 6588 украинцев купили билеты на поезд Киев-Бухарест. Он популярен среди пассажиров, ведь является удобным вариантом добраться до европейского аэропорта.