Маршрут поезда Киев-Бухарест расширили: "Укрзализныця" добавила три остановки

Фото: пассажиры поезда Киев-Бухарест смогут доехать до трех городов в Молдове (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Валерий Ульяненко

"Укрзализныця" расширила маршрут поезда Киев-Бухарест - пассажиры получили возможность доехать до трех городов в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

"Отныне поезд №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница", - говорится в сообщении компании.

Украинцы уже могут покупать билеты на официальном сайте, в приложении "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

"В городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль. Поэтому планируя поездку учитывайте время на это. Также имейте в виду, что граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда по территории Молдовы. Для украинцев она не нужна", - отметила УЗ.

Фото: новые остановки поезда Киев-Бухарест (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" сообщила, что за месяц 6588 украинцев купили билеты на поезд Киев-Бухарест. Он популярен среди пассажиров, ведь является удобным вариантом добраться до европейского аэропорта.

 

Программа "УЗ 3000"

Напомним, "Укрзализныця" в декабре этого года запустит пилотную программу "УЗ 3000", которая позволит бесплатно путешествовать по Украине на расстояние до 3000 км. Сначала она будет действовать на прифронтовых направлениях, а с января - распространится на другие маршруты.

Отметим, программой "УЗ 3000" смогут воспользоваться все украинцы, независимо от возраста - билеты можно будет приобрести в приложении компании. "Бесплатные километры" охватят билеты в плацкарт и купе, но не будут действовать на СВ, первый класс и международные рейсы.

Каждый месяц УЗ будет выставлять до 250 тысяч "бонусных" мест, которые можно будет "купить" не за деньги, а за километры.

