Маршрут під обстрілом. МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: всі подробиці

Червоний Хрест

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив, що "настав час перестати грати з вогнем" навколо Запорізької АЕС і закликав вжити конкретних заходів для захисту цього об'єкта та інших подібних йому від будь-яких військових операцій.

МЗС та ОП

Речник МЗС України Олег Ніколенко вказав на порушення зобов'язань з боку Росії та закликав негайно припинити провокації та надати МАГАТЕ безпечний прохід до станції.

"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" Росії в перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", - заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Заява ГУР

За даними розвідки, вранці над Енергодаром "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, що завдавали ударів по житлових кварталах. Крім того, було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Заява "Енергоатому"

Як повідомили в "Енергоатомі", вранці через обстріл майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Також була пошкоджена лінія резервного живлення і сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку № 2 із запуском дизель-генераторів.

Місія вирушила до ЗАЕС, незважаючи на обстріли

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія не стане відхилятися від плану, незважаючи на "підвищену військову активність".

"Пройшовши такий великий шлях, ми не збираємося зупинятися", - заявив він.

Окупанти обстріляли Енергодар

Ранок в Енергодарі почався з мінометного обстрілу. Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що снаряди потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, є поранені.

У своб чергу глава Запорізької ОВВА Олександр Старух повідомив, що окупанти обстрілюють з артилерії заздалегідь узгоджений маршрут прямування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Що передувало

Місія МАГАТЕ прибула до Києва 30 серпня, а вже наступного дня вирушила до Запоріжжя, звідки має прослідувати до Енергодару і далі на ЗАЕС. Маршрут місії пролягає через блокпост окупантів, які не надали МАГАТЕ спецперепусток для оперативного проїзду. Таким чином, учасники місії змушені стояти в черзі для в'їзду.

До складу місії увійшов голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із нейтральних країн. Зазначимо, що ні США, ні Великобританія, ні інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не увійшли до складу місії.

Як заявляв Гроссі, місія пробуде на ЗАЕС кілька днів, проте окупанти заявляють, що МАГАТЕ матиме лише один день на станції.

Україна очікує, що результатом інспекції місії стане демілітаризація ЗАЕС та її повний перехід під контроль України. Окупанти ж у свою чергу напередодні візиту МАГАТЕ почали готувати "масовку" з-поміж співробітників ЗАЕС, які пішли на співпрацю з окупантами.

Через російські провокації та обстріли існує загроза атомної катастрофи, яка за словами експертів, буде в рази гірша, ніж аварія на ЧАЕС. Зокрема, фахівці вже моделюють, як може поширитися радіація, у разі аварії на станції. Враховуються погодні умови, а хвиля радіації може окрім України накрити також Росію.

У підконтрольній Україні частині Запорізької області вже розробили план евакуації у разі аварії. Також у регіоні місцевим мешканцям роздають йодид калію. Проте, українцям не рекомендують приймати йод для профілактики.