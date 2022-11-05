ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ради вступления в НАТО в Швеции решили отказаться от поддержки курдов

Новина українською →
Швеция, Суббота 05 ноября 2022 15:22
Ради вступления в НАТО в Швеции решили отказаться от поддержки курдов Фото: Ради вступления в НАТО в Швеции решили отказаться от поддержки курдов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения. Это необходимо для получения одобрения от Турции о вступлении в состав НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрома, которое приводит Reuters.

Турция считает Сирийское курдское ополчение и его политическое ответвление связанными с Рабочей партией Курдистана. В стране партия считается террористической группировкой, а также США и ЕС. Антитурецкое восстание она начала в 1980 году. Однако Швеция вместе с Соединенными Штатами и несколькими другими членами НАТО поддержали курдское ополчение в борьбе против Исламского государства.

"Существует слишком тесная связь между этими организациями и РПК для того, чтобы это было хорошо для отношений между нами и Турцией. Именно поэтому для нас будет важнее вступление в НАТО", - заявил Тобиас и подтвердил шаги страны по дистанцированию от курдов.

Этот шаг был сделан всего за несколько дней до того, как премьер-министр Ульф Кристерссон должен отправиться в Анкару, чтобы попытаться убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить Швеции присоединиться к военному союзу.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.

Также мы писали, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут действовать, если РФ и другие противники попытаются давить на Швецию или Финляндию до того, как последние станут полноправными членами Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция
NEWS
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины