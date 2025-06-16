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От побед до тотальных неудач: астролог дала важные советы на каждый день этой недели

Понедельник 16 июня 2025 20:22
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От побед до тотальных неудач: астролог дала важные советы на каждый день этой недели Гороскоп на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 16 по 22 июня, подарит как удачные дни, когда все планы принесут успех, так и не очень - когда лучше воздержаться от важных решений. Именно поэтому важно учесть советы и гороскоп.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева дала прогноз на всю неделю.

16 июня - критический день

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, дальних путешествий. Возможны посещения парикмахерской. Критический день", - предупредила астролог.

Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. А энергетика суток, рассказала Соловьева, дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день не стоит употреблять мясные продукты и перенапрягать зрение. Будут уместными медитации.

17 июня - день активностей и движения вперед

"Неблагоприятный период для посещения парикмахерской. Благоприятное время для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, революционных перестроек, масштабных мероприятий, оформления на новую работу, заключения брака, накопления информации и материальных ценностей", - рассказала эксперт.

Этот день будет удачным для тех, кто имеет предпринимательские способности, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Период движения вперед, время для рекордов и подвигов.

"Активный и творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения достигать триумфа и победы. Благоприятный период для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров. Полезны прогулки на природе, физические нагрузки, баня, водные и очистительные процедуры. Хорошо ремонтировать, шить и стирать одежду", - пояснила астролог.

18 июня - критический день смены фазы Луны

"Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями", - предупредила Соловьева.

"Возможны обман и мошенничество. Не рекомендуется групповая работа, избегайте резких движений. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Можно найти новые идеи для решения старых проблем и удачно прогнозировать будущее", - добавила она.

В этот день стоит подводить итоги, очищать мысли от негатива, провести время с семьей. А домашнюю уборку и стирку лучше отложить.

19 июня - жесткий день

"Не время для важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному", - предупредила эксперт.

"Критический и жесткий день, который требует большой внутренней дисциплины и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций", - также рассказала она.

Не стоит вести сидячий образ жизни, а все события надо проверять на соблазны, будьте осторожны с провокациями. Также астролог не рекомендует есть мясные продукты.

20 июня - день мощной силы

"Хорошее время для новых дел и важных решений, начала глобальных долговременных проектов, создания надежного фундамента для дальнейшего развития, зачатия ребенка, дальних путешествий", - рассказала астролог.

Появляется идеальная возможность, чтобы насладиться тем, что вам больше всего нравится: любимая музыка, кино, театр, желанные десерты и приятное общество. Уделите время любому творчеству, приветствуются романтические сюрпризы.

"Неблагоприятный период для хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. День пробуждения энергий природы, которые способствуют созиданию. Можно получить откровение и мощную силу. Нужны физические нагрузки, специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень", - советует Соловьева.

"Занимайтесь активной творческой работой. Хорошо избавляться от ненужных знакомств и связей. Не рекомендованы домашние дела. Можно приобрести новую одежду, обновить гардероб", - добавила она.

21 июня - день мудрости и денег

Астролог советует воздержаться от хирургических и стоматологических вмешательств, дорогостоящих покупок. А вот новые дела и важные решения могут принести успех.

"Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не путем внешних проявлений, а в результате работы с подсознанием и интуицией. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. День связан с накоплением денег и имущества", - пояснила Соловьева.

22 июня - опасный день

Астролог не советует планировать на это воскресенье что-то новое и важное, а также менять прическу и жениться.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Эффективно разрывать связь с ненадежными людьми, расставаться с партнерами, подавать апелляцию и искать защиту", - рассказала Соловьева.

"Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславие и гордыню. Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью взамен. В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии", - резюмировала она.

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