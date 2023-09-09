В Марокко произошло мощное землетрясение, погибли сотни людей
На севере Африки в Марокко произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа магнитудой 6,8 балла. В результате было разрушено большое количество зданий, а количество жертв составило несколько сотен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Arabiya и Reuters.
В Геологической службе США сообщали, что землетрясение в пятницу поздно вечером произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. При этом Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) говорил, что оно произошло на глубине 27 км, и сначала оценил магнитуду в 7 баллов.
Согласно данным Министерства внутренних дел страны по состоянию на утро 9 сентября, в результате землетрясения в нескольких регионах Марокко погибло по меньшей мере 296 человек.
Кроме того, доставлены в больницы 153 пострадавших.
Earthquake Morocco Richter 6.8#marrakech #agadir #casablanca #fes#مراكش #فاس #أغادير #الدار_البيضاء#moroccoearthquake #morocco #earthquakemorocco #earthquake#زلزال_المغرب #هزة_أرضية pic.twitter.com/EXBcv4rw17— Jalal Ramdani (@jalaloni) September 8, 2023
Ближайшим к эпицентру подземных толчков оказался Марракеш (70 км от Игила). Там в районе старого города, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания.
В результате землетрясения были повреждены здания и исторические достопримечательности в крупных городах.
#BREAKING #Morocco #earthquake #Marrakech #الزلزال #المغرب— Bot News (@BotNews18) September 9, 2023
The moment a building completely collapsed following the earthquake that struck Morocco a short while ago. pic.twitter.com/9n22NfiC8F
Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях.
Как проинформировал местный чиновник, большинство смертей граждан произошло в труднодоступных горных районах.
How can MSM say "no immediate reports of damage"— Volcaholic (@volcaholic1) September 8, 2023
This is the Mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech.#Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM
#BREAKING #Morocco #earthquake #Marrakech #الزلزال #المغرب— Bot News (@BotNews18) September 9, 2023
The first moments of the earthquakes recorded by a street camera in El Jadida, Morocco. pic.twitter.com/0ikebbCuGy
First death toll from #Morocco #Earthquake:— Jaya Mishra (@anchorjaya) September 9, 2023
- Al Haouz: 94 dead
- Chichaoua: 6 dead
- Azilal: 5 dead
- Marrakech: 4 dead
- Ouarzazate: 4 dead
- Agadir: 2 dead
Total: 115 dead, expected to rise pic.twitter.com/aEA9aVvZTa
More images of the damage after the 6.8 earthquake that shook Morocco #Marrakech #Morocco #Maroc #earthquake #breakingnews #breaking #LatestUpdate pic.twitter.com/BegV6Kmzie— mishikasingh (@mishika_singh) September 9, 2023
В этом районе Марракеша рухнули многие дома. На местах происшествия ведутся работы по разбору завалов.
Как рассказали в МВД Марокко, больше всего повреждений произошло за пределами городов и поселков.
Разрушительные землетрясения в 2023 году
Недавно в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате чего 6 августа разрушения получили 126 зданий, и более двадцати человек получили ранения.
Также в августе в столице Колумбии Боготе произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб человек и были разрушения.
Напомним, что страшнейшее землетрясение с огромным количеством жертв произошло зимой в Турции. Там в феврале возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Из-за землетрясения погибли более 50 тысяч человек.
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