В Марокко произошло мощное землетрясение, погибли сотни людей

В Геологической службе США сообщали, что землетрясение в пятницу поздно вечером произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. При этом Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) говорил, что оно произошло на глубине 27 км, и сначала оценил магнитуду в 7 баллов.

Согласно данным Министерства внутренних дел страны по состоянию на утро 9 сентября, в результате землетрясения в нескольких регионах Марокко погибло по меньшей мере 296 человек.

Кроме того, доставлены в больницы 153 пострадавших.

Ближайшим к эпицентру подземных толчков оказался Марракеш (70 км от Игила). Там в районе старого города, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания.

В результате землетрясения были повреждены здания и исторические достопримечательности в крупных городах.

Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях.

Как проинформировал местный чиновник, большинство смертей граждан произошло в труднодоступных горных районах.

How can MSM say "no immediate reports of damage"



This is the Mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech.

First death toll from #Morocco #Earthquake:



- Al Haouz: 94 dead

- Chichaoua: 6 dead

- Azilal: 5 dead

- Marrakech: 4 dead

- Ouarzazate: 4 dead

- Agadir: 2 dead



Total: 115 dead, expected to rise

В этом районе Марракеша рухнули многие дома. На местах происшествия ведутся работы по разбору завалов.

Как рассказали в МВД Марокко, больше всего повреждений произошло за пределами городов и поселков.

Разрушительные землетрясения в 2023 году

Недавно в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате чего 6 августа разрушения получили 126 зданий, и более двадцати человек получили ранения.

Также в августе в столице Колумбии Боготе произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб человек и были разрушения.

Напомним, что страшнейшее землетрясение с огромным количеством жертв произошло зимой в Турции. Там в феврале возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Из-за землетрясения погибли более 50 тысяч человек.