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У МВС розповіли, що робитимуть, якщо суд відхилить апеляцію щодо Марківа

Мілан, Вівторок 03 листопада 2020 16:40
У МВС розповіли, що робитимуть, якщо суд відхилить апеляцію щодо Марківа
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 3 листопада, звинувачений у вбивстві італійського журналіста на Донбасі український військовослужбовець Віталій Марків виступив в апеляційному суді в Мілані. Вислухавши всі сторони, суд взяв перерву та пішов до нарадчої кімнати.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

"Віталій виступив у суді. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості... Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18:30 вони або оголосять вирок, або скажуть скільки їм ще потрібно часу", - розповів він.

У разі оголошення виправдального вироку, за словами Авакова, український військовий відразу ж повернеться в Україну, а сторона захисту буде оскаржувати в Європейському суді його затримання.

"Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції - ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали. Оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції", - додав міністр.

Зазначимо, італійський суд засудив українського військового Віталія Марківа до 24 років ув'язнення за нібито вбивство італійського журналіста Андреа Рокелі в ході бойових дій на Донбасі. Україна оскаржує це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше Аваков називав справу щодо Марківа гібридною війною проти України, оскільки сторона обвинувачення намагається виправдати проросійських бойовиків.

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