МЕРТ хоче відтермінувати маркування продукції за міжнародною системою до 2021 року

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Підприємствам не вистачило трьох років, щоб початки маркувати свою продукцію за міжнародною системою вимірювання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало перенести введення в дію наказу 2015 року "Про затвердження визначень основних одиниць SI…" з 1 січня 2019 року на 1 січня 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу міністерства.

У МЕРТ пояснюють свою ініціативу необхідністю перехідного періоду, "який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списанні залишків існуючих пакувальних матеріалів".

Нагадаємо, що у 2014 році в Україні був ухвалений закон "Про метрологію та метрологічну діяльність", згідно з яким "в Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології".

У 2015 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі ухвалило наказ "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин". Цим наказом підприємствам надався перехідний період до 1 січня 2019 року, щоб перейти на міжнародну систему маркування продукції.