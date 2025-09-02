Маркетплейс для фронта: как военные сами заказывают дроны и быстро их получают

За первый месяц работы через IТ-систему DOT-Chain Defence от Государственного оператора тыла на передовую было поставлено 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства оборонных закупок (АОЗ).
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что маркетплейс оружия DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую закупать различные типы БпЛА.
Так, за первый месяц работы через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передовую было поставлено уже 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.
"Сейчас к проекту привлечены 12 бригад на Донецком, Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях. Работаем над масштабированием и развитием маркетплейса", - поделился глава МОУ.
Он также обозначил "конкретную цель" - создать платформу, которая поможет украинским защитникам получать все необходимое вовремя и в достаточном количестве.
Уточняется, что ІТ-система функционирует по принципу обычного онлайн-магазина.
Однако вместо телефонов или бытовой техники военные самостоятельно выбирают беспилотники, которые закупаются за средства Агентства оборонных закупок.
По словам директора АОЗ Арсена Жумадилова, DOT-Chain Defence - это прорыв в обеспечении войска.
"Результаты пилота подтверждают результативность системы. Мы получили много отзывов от военных об эффективности закупок через маркетплейс, ведь они сами выбирают дроны под конкретные задачи и получают их не за месяцы, а за считанные дни", - рассказал эксперт.
Он добавил, что система имеет большой потенциал:
"Формируя современный подход, который дополняет имеющиеся механизмы снабжения", - отметил Жумадилов.
С момента первого заказа 31 июля ІТ-система DOT-Chain Defence продемонстрировала следующие результаты:
Отмечается, что для дальнейшего совершенствования DOT-Chain Defence команда АОЗ и ДОТ провела три поездки в зону боевых действий, где вживую пообщалась с военными о работе маркетплейса оружия
"В ответ на их запросы мы уже работаем над масштабированием системы для привлечения новых бригад и расширения линейки доступной техники: другие типы беспилотников, средства РЭБ/РЭР, наземные роботизированные комплексы и сбросы", - подытожили в АОЗ.
