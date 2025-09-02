Маркетплейс для фронта: как военные сами заказывают дроны и быстро их получают

Чем полезна IТ-система DOT-Chain Defence

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что маркетплейс оружия DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую закупать различные типы БпЛА.

Так, за первый месяц работы через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передовую было поставлено уже 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.

"Сейчас к проекту привлечены 12 бригад на Донецком, Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях. Работаем над масштабированием и развитием маркетплейса", - поделился глава МОУ.

Он также обозначил "конкретную цель" - создать платформу, которая поможет украинским защитникам получать все необходимое вовремя и в достаточном количестве.

Уточняется, что ІТ-система функционирует по принципу обычного онлайн-магазина.

Однако вместо телефонов или бытовой техники военные самостоятельно выбирают беспилотники, которые закупаются за средства Агентства оборонных закупок.

По словам директора АОЗ Арсена Жумадилова, DOT-Chain Defence - это прорыв в обеспечении войска.

"Результаты пилота подтверждают результативность системы. Мы получили много отзывов от военных об эффективности закупок через маркетплейс, ведь они сами выбирают дроны под конкретные задачи и получают их не за месяцы, а за считанные дни", - рассказал эксперт.

Он добавил, что система имеет большой потенциал:

развиваться;

охватывать новые направления обеспечения.

"Формируя современный подход, который дополняет имеющиеся механизмы снабжения", - отметил Жумадилов.

Основные результаты работы DOT-Chain Defence

С момента первого заказа 31 июля ІТ-система DOT-Chain Defence продемонстрировала следующие результаты:

цикл обеспечения сократился более чем в пять раз (от нескольких месяцев до считанных недель);

более чем в пять раз (от нескольких месяцев до считанных недель); средний срок доставки составляет до двух недель (а рекордный результат - всего 5 дней с момента заказа до получения на передовой);

(а рекордный результат - всего 5 дней с момента заказа до получения на передовой); существует возможность выбора - военные выбирают именно те дроны, которые им нужны (сейчас в системе доступна 151 модель дронов);

- военные выбирают именно те дроны, которые им нужны (сейчас в системе доступна 151 модель дронов); активно привлекаются производители беспилотных систем - на маркетплейсе уже доступны средства от 25 компаний (в частности AIR SKYLINE, Escadrone, Gurzuf Defence, Hunter, Lucky Strike, Nebo Peremogy, Quantum-Systems, SKYRIPER, TAF Drones, VAMPIRE, Vyriy Drone, Warbirds, "Генерал Черешня", "Гриф", ООО "ВІК "ДЕВІРО", ООО "ЄДРОН", ООО "Реактивні дрони", ООО "Скай Тактік", ООО "УКРСПЕЦСИСТЕМС");

- на маркетплейсе уже доступны средства от 25 компаний (в частности AIR SKYLINE, Escadrone, Gurzuf Defence, Hunter, Lucky Strike, Nebo Peremogy, Quantum-Systems, SKYRIPER, TAF Drones, VAMPIRE, Vyriy Drone, Warbirds, "Генерал Черешня", "Гриф", ООО "ВІК "ДЕВІРО", ООО "ЄДРОН", ООО "Реактивні дрони", ООО "Скай Тактік", ООО "УКРСПЕЦСИСТЕМС"); происходит расширение номенклатуры - кроме FPV-дронов, в систему добавлены дроны-бомбардировщики, в том числе тяжелые (самая быстрая доставка этого типа беспилотников составила 12 дней);

- кроме FPV-дронов, в систему добавлены дроны-бомбардировщики, в том числе тяжелые (самая быстрая доставка этого типа беспилотников составила 12 дней); растут объемы - в целом военные уже заказали более 11 тыс. дронов на 397 млн гривен.

Отмечается, что для дальнейшего совершенствования DOT-Chain Defence команда АОЗ и ДОТ провела три поездки в зону боевых действий, где вживую пообщалась с военными о работе маркетплейса оружия

"В ответ на их запросы мы уже работаем над масштабированием системы для привлечения новых бригад и расширения линейки доступной техники: другие типы беспилотников, средства РЭБ/РЭР, наземные роботизированные комплексы и сбросы", - подытожили в АОЗ.