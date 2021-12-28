Маркарова про участь США в переговорах щодо Донбасу: обговорюємо усі потенційні можливості
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що для залучення Штатів до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі простіше використати новий формат. Наразі українська сторона розглядає всі можливі варіанти - мова йде як про тристоронні, так і про багатосторонні перемовини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю LB.ua.
"Чи відбудеться вступ США в якийсь існуючий формат? Ми розуміємо, що, з дипломатичної точки зору, це може бути складно зробити: простіше долучитися до нових форматів, аніж стати частиною платформ, де вже діють певні механізми", - зазначила Маркарова.
За її словами, Україна буде вітати будь-яке залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.
"Нещодавно заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд сказала, що США готові долучатися до перемовин; головний критерій - щоб їхня участь була ефективною. Наразі ми обговорюємо усі потенційні можливості - від багатосторонніх до тристоронніх перемовин", - резюмувала Маркарова.
Зазначимо, посол України в США також заявила, що Україна із західними партнерами працює над дипломатичним стримуванням подальшої агресії РФ.
Нагадаємо, нещодавно глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна розглядає два потенційно можливих сценарії мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а рішення буде прийнято до кінця першого кварталу 2022 року.
Додамо, президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб США грали одну з головних ролей у нормандському форматі. Глава держави також заявив про готовність до тристоронніх переговорів.