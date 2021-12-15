ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про залучення США до переговорів щодо Донбасу: ми готові до тристоронніх треків

Новость на русском →
Брюссель, Середа 15 грудня 2021 20:46
Зеленський про залучення США до переговорів щодо Донбасу: ми готові до тристоронніх треків Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб США грали одну з головних ролей у нормандському форматі. Глава держави також заявив про готовність до тристоронніх переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського за підсумками переговорів у Брюсселі.

"Що стосується "Нормандії". Працює вона чи не працює - залежить тільки від результату. На жаль, якби це залежало тільки від України, вона працювала б частіше і результативніше", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні нормандський формат існує тільки в результаті завзятості Німеччини і Франції, а також бажання Росії. Президент додав, що через такий стан справ у переговорному процесі Україна працює над паралельними речами і кроками в цьому напрямку.

"Я щасливий, що США хочуть грати свою роль. Я б хотів, щоб вони грали одну з головних ролей у цьому врегулюванні. Якщо не можна приєднатися до "Нормандії", то можна йти паралельним треком, ми готові до тристоронніх треків (Україна, США, Росія - ред.)", - додав Зеленський.

Нагадаємо, на переговорах з німецьким канцлером Олафом Шольцем Зеленський доніс до нього принципові позиції України.

Зазначимо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч "нормандської трійки" - Зеленського, Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Нормандський формат
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні