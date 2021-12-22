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Україна розглядає два нових формати переговорів з Росією, - Арахамія

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Київ, Середа 22 грудня 2021 10:01
Україна розглядає два нових формати переговорів з Росією, - Арахамія Фото: голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Україна розглядає два потенційно можливих сценарії мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Рішення буде прийнято до кінця першого кварталу 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії під час підсумкової прес-конференції, яка відбулася 21 грудня.

Зокрема, Арахамія зазначив, що після проведення переговорів у "нормандському форматі" відбувся застій, а тепер про загрозу повномасштабного вторгнення з боку Росії говорять всі, особливо за кордоном.

"Зараз наша стратегія - це: 1. деескалація, 2. це зміна цього нормандського формату. У нас є два варіанти: один формат - це прямі переговори з Путіним щодо даної ситуації і другий формат - додавання Сполучених Штатів Америки в нормандський або якийсь інший формат, де будуть залучені США. Зараз це в активній фазі обговорення", - заявив він.

При цьому Давид Арахамія зазначив, що переговори з РФ ведуться всіма країнами-партнерами України.

"Як Сполучені штати обговорюють це з Росією, так і ми обговорюємо це зі своїми партнерами, і зі США. Тут так багато сторін, що я, на жаль, не можу давати ніяких дат... Однак у нас внутрішній дедлайн стоїть - це кінець першого кварталу 2022 року", - заявив він.

Нагадаємо, у зв'язку із загрозою російського вторгнення в Україну сили швидкого реагування НАТО були приведені в підвищену боєготовність. Загальна чисельність оперативної групи становить 40 тисяч військових.

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Давид Арахамія Російська Федерація
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