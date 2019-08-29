Маркарова точно залишиться главою Мінфіну, - Арахамія

Міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свою посаду в новому Кабінеті міністрів, який буде затверджений на першому засіданні Верховної ради дев'ятого скликання. Про це повідомив журналістам депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Арахамія, кандидатури нових міністрів остаточно узгодять на засіданні фракції "Слуга народу", яке почнеться в 12:30.

"Я тільки можу говорити про Маркарову. Ще може хтось залишитися, але Маркарова, я думаю, що точно буде, тому що у нас бюджет, вона професійна людина і немає питань по ній", - сказав Арахамія.

Як повідомляло РБК-Україна, головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 9 скликання буде обраний Давид Арахамія, першим заступником - Олександр Корнієнко.

Зазначимо, згідно з Бюджетним кодексом, Кабінет міністрів повинен продати проект державного бюджету на наступний рік до 15 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада 2018 року Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.