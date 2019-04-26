Маркарова: зниження цін на газ відповідає програмі МВФ

Урядове рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, ціни з постанови Кабміну № 867 (спеціальні зобов'язання), будуть працювати як стеля цін на газ для населення до кінця цього року.

"Це відповідає меті ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів, і, отже, це відповідає нашим зобов'язанням за програмою, підтримуваною МВФ ", - зазначила Маркарова.

Вона уточнила, що з 1 травня стеля цін зросте, але реальна ціна на газ знизиться.

Нагадаємо, раніше в команді Володимира Зеленського закликали Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" узгодити зниження цін на газ з Міжнародним валютним фондом.

Вчора повідомлялося, що команда Зеленського розраховує на продовження взаємодії з МВФ.

"За МВФ. Природно, позиція - продовжувати взаємодію. Ми розраховуємо на успішне рев'ю в травні", - зазначив його радник Олександр Данилюк.

