Гройсман не виключає подальше зниження цін на газ

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Ціни на газ для населення можуть знижуватися в залежності від європейських ринків

Ціни на газ в Україні для населення в подальшому можуть бути знижені ще більше. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що НАК "Нафтогаз України" з 1 травня знижує ціни на газ для побутових споживачів.

"Я думаю, це не останнє зниження. Ринки показують зниження... і ми далі будемо дивитися, як буде відкрито "Нафтогаз" діяти по відношенню до українських громадян", - підкреслив Гройсман.

Він також додав, що третього разу для менеджменту НАК не буде і в будь-який момент питання звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва можуть знову підняти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін і "Нафтогаз" погодили зниження ціни на газ для населення. У травні ціни на газ будуть знижені до 8,247 гривень за кубометр.

У той же час в команді переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського закликають погодити зниження цін на газ з Міжнародним валютним фондом.

"Ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", - йдеться в повідомленні команди Зеленського.