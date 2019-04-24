ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гройсман не виключає подальше зниження цін на газ

Новини » Економіка    24.04.2019 - 11:40
Гройсман не виключає подальше зниження цін на газ
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Ціни на газ для населення можуть знижуватися в залежності від європейських ринків

Ціни на газ в Україні для населення в подальшому можуть бути знижені ще більше. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що НАК "Нафтогаз України" з 1 травня знижує ціни на газ для побутових споживачів.

"Я думаю, це не останнє зниження. Ринки показують зниження... і ми далі будемо дивитися, як буде відкрито "Нафтогаз" діяти по відношенню до українських громадян", - підкреслив Гройсман.

Він також додав, що третього разу для менеджменту НАК не буде і в будь-який момент питання звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва можуть знову підняти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін і "Нафтогаз" погодили зниження ціни на газ для населення. У травні ціни на газ будуть знижені до 8,247 гривень за кубометр.

У той же час в команді переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського закликають погодити зниження цін на газ з Міжнародним валютним фондом.

"Ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", - йдеться в повідомленні команди Зеленського.

Гройсман запропонував повністю відмовитися від російських нафтопродуктів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Володимир ГройсманценыгазНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся