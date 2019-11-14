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Рада почала розгляд держбюджету-2020

Новини » Політика     14.11.2019 - 13:08
Рада почала розгляд держбюджету-2020
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

До цього Рада внесла зміни до порядку денного

Верховна рада України приступила до розгляду проекту про держбюджет-2020. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на парламентську трибуну для подання законопроекту вийшла міністр фінансів України Оксана Маркарова. За її словами, в підготовленому до другого читання проекті враховано переглянутий макроекономічний прогноз.

Крім того, переглянуті пріоритети по таким напрямком - освіта, медицина і соціальні програми. Витрати на ці сфери підвищені ще на 10 млрд гривень. Вона також зазначила, що в наступному році держава чи не вперше зможе забезпечити українців необхідними ліками. А з 1 січня в Україні буде прискорено будівництво доріг.

Нагадаємо, на відкритті ранкового засідання спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що апарат підготував необхідні матеріали, тому з'явилася можливість перенести розгляд законопроекту з 12:30 на ранкову частину засідання. Зміни до порядку денного підтримали 233 нардепа.

Зазначимо, вчора, 13 листопада, бюджетний комітет Ради за підсумками засідання рекомендував парламенту прийняти проект бюджету-2020 за основу і в цілому.

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