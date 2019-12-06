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Маркарова прогнозує падіння держборгу нижче 50% від ВВП

Новини » Економіка     06.12.2019 - 11:13
Маркарова прогнозує падіння держборгу нижче 50% від ВВП
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Боргове навантаження в Україні скорочується вже декілька років

У 2020 році державний борг України має скласти менше ніж 50% до валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна

Міністр нагадала, відношення державного боргу до ВВП України поступово скорочується вже декілька років.

"Кризи у 2013, 2014, 2015 роках призвели до того, що наш борг складав 80% до нашого ВВП. Ми зменшили борг уже в цьому році до менше ніж 60% і сподіваємося, що в наступному році в наших планах знизити його до цифри яка буде менше ніж 50%", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту держбюджету-2020 заявила, що проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2019 року склав 2 045,44 млрд грн або 81,83 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом жовтня 2019 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 47,47 млрд грн, а в доларовому еквіваленті скоротився на 1,13 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів.

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