Маркарова: ПриватБанк приватизують і передадуть у приватні руки

Стратегія розвитку "ПриватБанка" передбачає його приватизацію та передачу в приватні руки. Про це в інтерв'ю журналу "Корреспондент" розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, прийнята в 2016 році стратегія розвитку і функціонування "ПриватБанку" передбачає, що протягом п'яти років після націоналізації банк буде приватизований і знову переданий у приватні руки.

"Коли 52% активів банківського сектора знаходиться в держвласності - це в принципі нездорова ситуація для ринкової економіки. Планів про злиття з "Ощадбанком" немає, такий варіант не обговорюємо і обговорювати не будемо", - зазначила Маркарова.

Вона також додала, що в державному "Укргазбанку" вже залучили Міжнародну фінансову корпорацію для підготовки його до продажу. Що стосується приватизації "ПриватБанку", за неї візьмуться "як тільки зможуть".

Нагадаємо, раніше колишній власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський заявив, що поверне його у свою власність в найближчому майбутньому. Він також заявив, що Міжнародний валютний фонд про це нібито знає.

У той же час прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що "ПриватБанк" не повернуть у власність Коломойського.