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Маркарова озвучила позицію України на суді у Лондоні по "боргу Януковича"

Новини » Економіка     10.12.2019 - 10:50
Маркарова озвучила позицію України на суді у Лондоні по "боргу Януковича"
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Україна наполягає на повному розгляді питання "боргу Януковича", включаючи політичну складову

Юридична команда Міністерства фінансів сьогодні, 10 грудня, представить позицію України слухань в Верховному суді Великої Британії щодо боргу України перед Росією. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Маркарова, Мінфін захищатиме позицію, підтриману раніше одностайними висновками Апеляційного суду Лондона.

Згідно з попереднім рішенням, "основоположне питання стосовно дійсності договорів щодо так званих "російських облігацій" підлягає публічному судовому розгляду у повному обсязі, або ж, інакше, суди Англії повинні відмовити Росії у винесенні рішення", повідомила Маркарова.

Голова Мінфіну повідомила, що слухання у другий день розгляду розпочнуться о 12:30 за київським часом.

Маркарова озвучила позицію України на суді у Лондоні по &quot;боргу Януковича&quot;

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд Великої Британії 9 грудня 2019 року почав слухання по справі про "борг Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів. Слухання пройдуть протягом 9-12 грудня.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року підтримав апеляцію України в суперечці з Російською Федерацією по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів. Тепер Високий суд Лондона має повернутися до розгляду боргової суперечки "в рамках класичного судочинства з урахуванням всіх політичних моментів справи". Зокрема, суд повинен врахувати тиск, якому піддавався Віктор Янукович з боку Кремля перед своєю втечею з Києва на територію Росії.

У листопаді 2018 року Російська Федерація вирішила оскаржити рішення Апеляційного суду про необхідність проведення повномасштабного судового розгляду щодо аргументу про чинення тиску.

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