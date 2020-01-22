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Маркарова сподівається, що майбутня програма з МВФ стане останньою

Новини » Економіка   

Міністр фінансів хоче "випуститися" з МВФ

Україна може припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після виконання нової трирічної програми, про яку зараз ведуться переговори. Про це вона написала у коментарі на своїй сторінці у Facebook.

Маркарова відзначила важливість програми, щодо якої Рада директорів поки не ухвалила остаточного рішення.

"Програма МВФ по якій ми досягли домовленостей на рівні менеджменту обов’язково потрібна на три роки. Але вже з неї, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ", - написала міністр фінансів.

Нагадаємо, раніше Маркарова неодноразово заявляла, що програма з МВФ, про яку українська влада намагається домовитися з середини 2019 року, буде останньою. Зокрема, на початку вересня вона сказала, що завдання України "випуститися з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам.

У листопаді Оксана Маркарова заявила, що Україна повинна закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, за якою ведуться переговори, повинна стати останньою.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрінеться з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.

Нагадаємо, українська влада чекала схвалення Радою директорів нової програми з МВФ до кінця 2019 року, однак МВФ відклав рішення до виконання Україною попередніх дій (prior actions), серед яких, зокрема, закон, який ускладнить повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському.

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